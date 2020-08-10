» هل يتكرر سيناريو مرفأ بيروت في الموانئ السورية.. النقل السوري يرد

10 أغسطس 2020 - 09:55 ص

أصدرت وزارة النقل السورية بيان كشفت فيه حقيقة وجود مواد قابلة للانفجار داخل الموانئ السورية تزامنا مع انفجار مرفأ بيروت الذي خلف عشرات القتلى و آلاف الجرحى .

وقال البيان الذي تداولته وسائل الإعلام أن الموانئ السورية خالية من أي مواد قابلة للانفجار بعد جولات ميدانية في الموانئ للتأكد من سلامتها مؤكدة أيضا عدم وجود أي متروكات جمركية في المرافئ قابلة للانفجار .

وقد أكد وزير النقل السوري علي حمود أنه لا وجود لأي مواد قابلة للانفجار في المرافئ السورية أمس .