سر خطير وقع قبل الانفجار.. مفاجأة مدوية بحادث بيروت

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انفجار

إكسترا نيوز


فجر العميد أمين حطيط، الخبير العسكري والأمني، مفاجأة مدوية بشأن انفجار مرفأ بيروت، قائلا: "إن الأزمة التي يعيشها لبنان ليست وليدة انفجار مرفأ بيروت، وإنما الانفجار كشف الوضع اللبناني المترهل".

وأكد "حطيط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أنه كان هناك اشتباك سياسي حاد حدث قبل الانفجار، واصفا الأفكار المطروحة لمعالجة الأزمة بأنها أفكار خيالية ومثالية، ولا تراعي الواقع اللبناني.


ورجح فرضية أن حادث انفجار المرفأ غير مدبر، أي أن هناك إهمالا وتقصيرا ارتكبته مجموعة واسعة من المسئولين، متوقعا أن هذا الإهمال ارتكبه ما بين 30 إلى 40 شخصا يتوزعون على الأجهزة الإدارية والأمنية التي تراعي المرفأ.

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