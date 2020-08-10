عملية جراحية عاجلة لـ تركي آل الشيخ

كشف تقارير صحفية، صباح اليوم، أن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية، ومالك نادى ألميريا، سوف يخضع لعملية جراحية، غدا، الثلاثاء، فى تمام الساعة الثامنة صباحا بتوقيت نيويورك وسيتم إجراء العملية بمستشفى Presbyterian New York في ولايه نيو يورك بأمريكا، ومن المقرر أن تستغرق العملية ما يقرب من 6 ساعات، وسيستمر المستشار في إقامته بالمستشفى حتى تمام الشفاء.
وعلى جانب آخر، كان قد أهدى مجموعة من الفنانين العرب المستشار تركى آل الشيخ، أغنية تحمل اسم "تركى الإبداع"، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الـ 39، والأغنية غناء المطربة السعودية داليا مبارك، ومن كلمات الشاعر الغنائى على الخوار، ومن ألحان فايز السعيد ومن إخراج المخرج بسام الترك.
وتضمنت الأغنية مقاطع من نجاح موسم الرياض، إذ من المعروف أن المستشار تركى حقق نجاحا كبيرا في موسم الرياض بالسعودية الفترات الماضية، من حيث الحفلات العالمية والمحلية، والمسرحيات وخلافه، فضلا عن الأفكار التى طرحها المستشار للترفيهه عن الشعب السعودى الشقيق والجاليات العربية، بالإضافة إلى عدد الزائرين الذى وصل إلى الملايين منذ انطلاق موسم الرياض، بالإضافة إلى الأفكار الجديدة المقرر طرحها الفترة المقبلة.