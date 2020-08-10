"فايلر" ينفرد بـ "الشناوى" على هامش مران الفريق

10 أغسطس 2020 - 11:27 ص

عقد رينيه فايلر المدير الفني الا?هلي، جلسة خاصة مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق على هامش المران الصباحي للفريق الذي ا?قيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص فايلر على عقد جلسة مع اللاعب في ا?رض الملعب، وتوجيه بعض التعليمات الفنية له، بعد المستوى الجيد الذي ظهر به خلال مباراة أمس الأحد أمام إنبي.

وكان الشناوي قد اكتفى بأداء البرنامج الاستشفائي لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة أمس.

واستا?نف الفريق الا?ول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة دون الحصول على راحة بعد فوزه على إنبي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة ضمن مو?جلات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.