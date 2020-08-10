  • الإثنين 10 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر12:29 م
Advertisements
بحث متقدم
تركي آل شيخ

عملية جراحية عاجلة لـ «آل شيخ»

أحمد موسي

"موسي": عندنا حاجات هنطلعها في الوقت المناسب

وزيرة العدل

عاجل ..استقالة وزيرة العدل اللبنانية

حزب الله يشيع "القنطار" في ضاحية بيروت الجنوبية

العثور على جثث أجانب مجهولة في موقع انفجار بيروت

تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة للسعوديين

عملية جراحية عاجلة لـ تركي آل الشيخ

انفجار بيروت

العثور على مفاجأة أسفل مرفأ بيروت المدمر

وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي

وزير التعليم: "هؤلاء هدفهم يجرسوك"

"الديهي": الدولة المصرية تقود مشروعًا تاريخيًا لإعادة إنتاج الطبقة الوسطى

"الديهي" لشعب اللبناني: القادم أسوأ

لقاح كورونا لن يكون فعالاً بنسبة مائة في المائة

يسجل بعد الغد.. بشرى سارة للمصريين

رفيق شلالا: مؤتمر باريس يؤكد الثقة الدولية في بيروت

سر خطير وقع قبل الانفجار.. مفاجأة مدوية بحادث بيروت

الكشف عن تمثال جديد للإله "حتحور" في ميت رهينة

الصفحة الأخيرة

الإله حتحور
الإله حتحور

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

وسائل إعلام تكشف عن وقوع حادث جديد في مرفأ بيروت

#

شاهد .. تدمير منزل مذيعة الجزيرة في انفجار بيروت وهذا ما حدث لأسرتها

#

اختبار جديد يكشف عن كورونا في 30 دقيقة فقط

#

الكشف عن مقبرة أثرية نادرة في " البهنسا"

الاثار

حتحور

ميت رهينة

كشف أثريو المجلس الأعلى للآثار  عن تمثال لأحد كهنة الإله حتحور ، وذلك أثناء أعمال حفائر الإنقاذ التي بدأها المجلس منذ أواخر شهر يوليو داخل قطعة أرض يمتلكها أحد المواطنين أثناء إقامة أحد المشاريع بالمنطقة، والتي تبعد حوالي 2 كيلو متر جنوب شرق منطقة ميت رهينة.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن بعثة حفائر الإنقاذ عثرت علي هذا التمثال و هو مصنوع من كتلة واحدة من الجرانيت الأسود حفر عليه من الخلف كتابات هيروغليفية.

وأشار  إلي إن ارتفاع التمثال بلغ حوالي 95 سم و عرض 45 سم، و ان إعمال الحفر مستمر للكشف عن باقي القطع و الشواهد الموجودة.

جدير بالذكر ان أعمال بعثة الإنقاذ كشفت خلال الأيام القليلة الماضية عن تمثال للملك رمسيس الثاني بصحبة إثنين من الآلهة وعدد من تماثيل الآلهة المختلفة مثل سخمت وبتاح وحتحور و عدد من البلوكات الأثرية المنقوشة  وتماثيل من الجرانيت الوردي والأسود والحجر الجيرى ترجع لعصر الملك رمسيس الثاني، بالإضافة الى بعض البلوكات من الحجر الجيري ترجع للعصر القبطي مما يدل علي اعادة استخدام المنطقة في عصور لاحقه، مؤكدا على انه فور كشف النقاب عن بوادر شواهد أثرية بالمنطقة بدأ المجلس في عمل حفائر الإنقاذ.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بدولة عربية.. يستعين بـ5 أشخاص لخطف حبيبته
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد
» القوات المسلحة تستعد لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ بالتعاون مع الداخلية
» شاهد .. عساف يحتفل بزفافه سرا
» استقالة جديدة في الحكومة اللبنانية بعد تفجير بيروت
» ولادة مؤامة في تفجيرات بيروت.. يرويها الزوج
» وزيرة الهجرة: شارك بالانتخابات حتى لو بطاقتك منتهية الصلاحية"
» الزمالك يصطدم «بزعيم الثغر» على برج العرب
» 24 عاملا بمياه الشرب لديهم الضبطية القضائية
» تهز الكويت.. يطعن خالته وهي نائمة لهذا السبب
» صحفية تجبر " ترامب" علي إلغاء مؤتمره الصحفي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية