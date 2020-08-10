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القوات المسلحة تستعد لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ بالتعاون مع الداخلية

الحياة السياسية

القوات المسلحة
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القوات المسلحة

انتخابات

مجلس الشيوخ


فى إطار إستعدادات القوات المسلحة لتأمين إنتخابات مجلس الشيوخ 2020 ، إتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للإنتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة فى تنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية ، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم إنطلاقاً من مسئوليتها الوطنية تجاه الشعب المصرى .


حيث تشترك القوات المسلحة فى تأمين الإنتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ، وقد حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والإحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة ، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكافة التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان .


كما إتخذت عناصر الدعم من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات أوضاعها للعمل كإحتياطيات لدعم عناصر التأمين ومنع أى محاولة من شأنها التأثير على عملية الإقتراع .

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