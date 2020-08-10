» القوات المسلحة تستعد لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ بالتعاون مع الداخلية

فى إطار إستعدادات القوات المسلحة لتأمين إنتخابات مجلس الشيوخ 2020 ، إتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للإنتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة فى تنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية ، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم إنطلاقاً من مسئوليتها الوطنية تجاه الشعب المصرى .

فى إطار إستعدادات القوات المسلحة لتأمين إنتخابات مجلس الشيوخ 2020 ، إتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للإنتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة فى تنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية ، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم إنطلاقاً من مسئوليتها الوطنية تجاه الشعب المصرى .