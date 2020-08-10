عملية جراحية عاجلة لـ «آل شيخ»

10 أغسطس 2020 - 12:19 م

يخضع المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية ومالك نادى ألميريا، لعملية جراحية، صباح غدا الثلاثاء، ومن المقرر أن تستغرق العملية ما يقرب من 6 ساعات، وسيستمر المستشار في إقامته بالمستشفى حتى تمام الشفاء.

وعلى جانب آخر، كان قد أهدى مجموعة من الفنانين العرب المستشار تركى آل الشيخ، أغنية تحمل اسم "تركى الإبداع"، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الـ 39، والأغنية غناء المطربة السعودية داليا مبارك، ومن كلمات الشاعر الغنائى على الخوار، ومن ألحان فايز السعيد ومن إخراج المخرج بسام الترك.