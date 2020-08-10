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بدولة عربية.. يستعين بـ5 أشخاص لخطف حبيبته

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وكالات - الدويني فولي

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دبي

خطف

رجال

حبيبته

قرر مقيم  في دبي إعادة حبيبته إليه بطريقة غريبة، حيث أعد لذلك خطة مع آخرين لاختطافها.

وبحسب صحيفة ”البيان“ المحلية، اتفق المتهم (هارب) مع سائق سيارة أجرة و4 آخرين على اختطاف حبيبته بالقوة، حيث رصدوها في مساء يوم الواقعة أثناء خروجها من البقالة في منطقة راس الخور، وأرغموها على ركوب سيارة الأجرة، لنقلها إلى شقة المتهم الهارب، الذي شارك كذلك في عملية الخطف، بحجة رغبته في بقاء حبيبته معه في السكن.


وكمم المتهمون فم الفتاة (24 عاما) بعد خروجها من البقالة، كي لا تستغيث، ومن ثم أخذوها عنوة إلى مقر سكن المتهم الهارب، الذي أظهرت التحقيقات أنه كان يستخدم سكنه لأغراض ممنوعة.


وذكر شاهد أربعيني أنه بينما كان يمارس رياضة المشي مع زوجته قرابة الثامنة والنصف مساء، شاهد شخصا يجر فتاة خلف سيارة أجرة وهي تصرخ، ومن ثم أدخلها للسيارة وأجلسها على الكرسي، قبل الهروب من المكان، مضيفا أنه عثر في المكان على حقيبة نسائية وهاتف متحرك عائدين للفتاة، فسارع إلى إبلاغ الشرطة.


وتمكنت الشرطة من خلال سيارة الأجرة، المستخدمة في عملية الخطف، من الوصول إلى الفتاة، والقبض على الخاطفين، الذين أقروا أنهم اتفقوا مع حبيب الفتاة الهارب على عملية الخطف لإعادتها إلى مقر سكنه بعد أن هربت منه في وقت سابق حين اكتشفت أنه متزوج ولديه أبناء.

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