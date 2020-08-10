محمد علي خير: اليهود طلعوا غلابة عنكم

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القاهرة و الناس

إثيوبيا

محمد علي خير



شن الإعلامي محمد علي خير، هجوما حادا علي السفير دينا مفتي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية بعد تصريحه بأن بلاده لا يمكنها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة للمياه من سد النهضة لدول المصب، قائلا: " لمؤاخذة أحنا سكتنا له دخل بحماره.

وأضاف محمد علي خير، في تعليق ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، بأن مفاوضات اليهود والاسرائيليين أفضل من الإثيوبيين إذا كانت ستدار بهذه الطريقة، معقبا: " مفاوضات اليهود والاسرائيليين طلعوا غلابة جنب الإثيوبيين، وهدف المفاوض أو الدولة الإثيوبية إنهاك المفاوض المصري".

وتابع: "هدف اثيوبيا إدخال المفاوض المصري في دوائر مفرغة بإصدار تصريح ورا تصريح"، لافتًا إلى أن وسائل الإعلام الإثيوبي تزعم وتدعي الآن أن مصر تحاول انشاء قاعدة عسكرية في الصومال وهدفها من هذا تسخين الرأي العام لديها في هذه القضية.

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