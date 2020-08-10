  • الإثنين 10 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر02:24 م
Advertisements
بحث متقدم
مكتب التنسيق

التعليم العالي تكشف موعد انطلاق المرحلة الأولي للتنسيق

مرفأ بيروت

الاستقالات تتوالي علي البرلمان اللبناني بعد تفجير المرفأ

بروتوكول تعاون بين اتحاد الملاحة الرياضية والكنيسة

بروتوكول تعاون بين اتحاد الملاحة الرياضية والكنيسة

محمد علي خير

محمد علي خير: اليهود طلعوا غلابة عنكم

المصريون تكشف مخطط "الهواري" في الجبلاية

تأجيل مباراة الحرس والمصري خوفا من "كورونا"

أحمد موسي

"موسي": عندنا حاجات هنطلعها في الوقت المناسب

وزيرة العدل

عاجل ..استقالة وزيرة العدل اللبنانية

حزب الله يشيع "القنطار" في ضاحية بيروت الجنوبية

العثور على جثث أجانب مجهولة في موقع انفجار بيروت

تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة للسعوديين

عملية جراحية عاجلة لـ تركي آل الشيخ

انفجار بيروت

العثور على مفاجأة أسفل مرفأ بيروت المدمر

بركان جبل سينابونج يثور ويخلف دخانا بارتفاع 5 آلاف متر

عرب وعالم

ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

6 آلاف جريح في انفجار بيروت.. والقتلي 158

#

خسائر الطقس.. هبوط أرضي يضرب المحور بطول 100 متر

ثار بركان جبل سينابونج في إقليم سومطرة الشمالية بإندونيسيا متسببًا في سحابة من الدخان والرماد وصلت إلي 5 آلاف متر .

وذكرت الصحافة المحلية أنه لم ترد حتى الآن أنباء عن عدد المصابين وضحايا البركان إلا أن السلطات حذرت من احتمالية تدفق حمم بركانية .

في سياق متصل أكد مركز علم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا أن ثوران البركان بدأ اليوم حوالي الساعة العاشرة صباحا وما زال مستمرًا.

جدير بالذكر أن بركان جبل سينابونج يثور بشكل دوري منذ سبتمبر 2013 وتسبب في نزوح عشرات آلاف من الأشخاص .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» المصرى البورسعيدي: سنبحث أعلى سعر لبيع "العراقي"
» قرار جديد من إيهاب جلال بشأن مصابي كورونا بالمقاصة
» الأهلي يتعاقد مع خبير لتطوير قطاع الناشئين
» سماع دوي انفجارات في سماء مستوطنة سديروت الإسرائيلية
» شاهد.. لحظة تفجير جسر في أمريكا والسبب صادم
» تأجيل مباراة الحرس والمصري خوفا من "كورونا"
» بركان جبل سينابونج يثور ويخلف دخانا بارتفاع 5 آلاف متر
» وفاة عبد السلام العبادي أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي
» بدولة عربية.. يستعين بـ5 أشخاص لخطف حبيبته
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:47

  • عشاء

    20:17

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية