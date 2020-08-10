» بركان جبل سينابونج يثور ويخلف دخانا بارتفاع 5 آلاف متر

10 أغسطس 2020 - 12:47 م

ثار بركان جبل سينابونج في إقليم سومطرة الشمالية بإندونيسيا متسببًا في سحابة من الدخان والرماد وصلت إلي 5 آلاف متر .

وذكرت الصحافة المحلية أنه لم ترد حتى الآن أنباء عن عدد المصابين وضحايا البركان إلا أن السلطات حذرت من احتمالية تدفق حمم بركانية .

في سياق متصل أكد مركز علم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا أن ثوران البركان بدأ اليوم حوالي الساعة العاشرة صباحا وما زال مستمرًا.

جدير بالذكر أن بركان جبل سينابونج يثور بشكل دوري منذ سبتمبر 2013 وتسبب في نزوح عشرات آلاف من الأشخاص .