خاص بالشباب.. الإسكان تطرح وحدات سكنية.. تعرف على السعر

10 أغسطس 2020 - 12:52 م









كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، تفاصيل طرح وحدات سكنية لمتوسطي الدخل في 4 محافظات، موضحا أن متوسط الدخل هو من لا يزيد دخله السنوي عن 600 ألف جنيه للأسرة، أو 480 ألف جنيه للأعزب.







وأوضح "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن سعر الوحدة يبدأ من 480 ألف جنيه، والمساحات تتراوح ما بين 110 وحتى 120 متر كاملة التشطيب، والوحدات مطروحة في محافظات القاهرة ودمياط والبحر الأحمر وبورسعيد.







وأشار إلي أن كراسة الشروط ستكون متاحة في مكاتب البريد بالمحافظات المطروحة بها الوحدات بالإضافة إلى مكاتب بريد محافظة الجيزة اعتبارا من يوم 16 أغسطس، بينما سيكون بداية فتح التقديم على الموقع الإلكتروني في 23 أغسطس. وأضاف أن تسليم الوحدة السكنية خلال مدة زمنية تصل إلى 36 شهرا، ويشترط ألا يكون المتقدم مستفيد من مشروعات الإسكان الاجتماعي.

