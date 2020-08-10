التعليم العالي تكشف موعد انطلاق المرحلة الأولي للتنسيق

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 22 أغسطس الجاري موعدًا لانطلاق المرحلة الأولى للتنسيق.
وتفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الاثنين، مقر مكتب التنسيق الرئيسي الجديد بجامعة عين شمس.
وأكد الوزير ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ لضمان سلامة الطلاب وأسرهم، وشدد على اتباع العاملين بالتنسيق لتعليمات التباعد الاجتماعى والتطهير، وتنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة خلال عملية استلام الأوراق والطلبات والتعامل المباشر مع الطلاب وغيرها.
وأشار إلى أن أعمال التنسيق تتم بشكل إلكترونى بالكامل منذ سنوات وبنجاح، وهو ما يضمن سلامة الجميع، كما تم تجهيز مقر لاستقبال الطلاب المتقدمين للتنسيق بكل جامعة، بحيث يتوجه كل طالب لأقرب جامعة لمقر سكنه، فى حالة وجود أى استفسارات أو طلبات.
كما أكد الوزير أن مقر التنسيق الرئيسى فى أتم جاهزيته لاستقبال جميع الطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وكذلك الشهادات المعادلة، وخلال جولته تفقد المكاتب والقاعات المخصصة لاستقبال الطلاب، واطمأن على توفير الترتيبات والتجهيزات اللازمة.