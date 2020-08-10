التعليم العالي تكشف موعد انطلاق المرحلة الأولي للتنسيق

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 22 أغسطس الجاري موعدًا لانطلاق المرحلة الأولى للتنسيق.

وأكد الوزير ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ لضمان سلامة الطلاب وأسرهم، وشدد على اتباع العاملين بالتنسيق لتعليمات التباعد الاجتماعى والتطهير، وتنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة خلال عملية استلام الأوراق والطلبات والتعامل المباشر مع الطلاب وغيرها.

وأكد الوزير ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ لضمان سلامة الطلاب وأسرهم، وشدد على اتباع العاملين بالتنسيق لتعليمات التباعد الاجتماعى والتطهير، وتنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة خلال عملية استلام الأوراق والطلبات والتعامل المباشر مع الطلاب وغيرها.