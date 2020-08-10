الصحة تعلن استعدادها لانتخابات مجلس الشيوخ غدا

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الانتخابات

مجلس الشيوخ

إكسترا نيوز



أعلن الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، خطة وزارة الصحة لعقد انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا أنه سيتم الدفع بنحو 2585 سيارة إسعاف مجهزة، و7 آلاف فريق طبي سيتم توزيعهم على المقار الانتخابية.

وأضاف "وديع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، بأن عدد لجان انتخابات مجلس الشيوخ زادت عن عدد اللجان بآخر استحقاق دستوري بأكثر من 3 آلاف لجنة".

وتابع:" جميع وحدات الطوارئ منعقدة، ومستعدون بشكل تام لانتخابات مجلس الشيوخ، مشددا على ارتداء الناخبين الكمامات الطبية حفاظا على سلامتهم.

وبدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج الأمس الأحد 9 أغسطس 2020، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة التاسعة مساء الاثنين، بينما تبدأ الإنتخابات في داخل مصر اعتبارًا من صباح الغد الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

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