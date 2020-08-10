تأجيل مواحهة «تايسون» و«جونيور».. هل للأمر علاقة بالمخدرات؟

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دخلت الجمعية التطوعية لمكافحة المنشطات (VADA) في مفاوضات لإدارة اختبار المخدرات العشوائي للمباراة الاستعراضية المقررة بين الملاكمين مايك تايسون وروي جونز جونيور.

وقالت صحيفة "ديلي ستار"، إن هذا الأمر قد يعيق عودة مايك تايسون مع روي جونز جونيور، نظرًا لأن الأول متعاط للقنب (الحشيش) بكثرة، على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أنه سيشارك في تدخين المخدر خلال الفترة التي تسبق المباراة.

واعترف تايسون في السابق بأنه كان يتعاطى المخدرات طوال مسيرته المتميزة في الملاكمة.

وأضاف أنه عندما كان يستعد لمنازلة لو سافاريزي في جلاسكو عام 2000، عثر على حيلة تمكنه من النجاح في كشف الاختبار عن المخدرات. 

وقال: "لقد دخنت قبل المباراة سيجارة مخدرات. ولذلك كان يتعين علي استخدام مبول خاص بي، أي استخدام قضيب اصطناعي نملأه ببولي النظيف لخداع فحوص المراقبة عن المخدرات والمنشطات".

لكن الوقت لم يسعفه في إحدى المناسبات حيث لم يتمكن من استخدام القضيب في أعقاب المباراة أمام أندرو جولوتا في ديترويت حيث حكم عليه بغرامة 200 ألف دولار لثبوت تناوله الحشيش.

وكان من المقرر أن يتواجه تايسون وروي جونز جونيور في كاليفورنيا في 12 سبتمبر في حدث وصف بأنه "معركة الخط الأمامي"، لكنه تم تـأجيله إلى ما بعد شهرين من الموعد المحدد.

وستجري المباراة في نفس الموقع في مدينة لوس أنجلوس في 28 نوفمبر، وقالت مجلة "ذا رينح"، إنه تم إعادة جدولة المباراة لأن ممثلي تايسون شعروا أن ذلك يمكن أن يجلب إيرادات إضافية، وهو شعور اتفق معه جونز وفريقه.

وعقد اجتماع بين الطرفين مؤخرًا، ووافق جونز على تأجيل النزال إلى موعد لاحق. 
ومن المقرر أن تبث المباراة التي سقام من ثماني جولات على منصة تريلر مقابل رسوم?.? ويتوقع أن يدفع 50 دولارًا مقابل المشاهدة.
 
وكان تايسون صرح بأنه سيبحث عن الضربة القاضية ضد خصمه.

وقال لموقع (TMZ) المختص في تغطية أخبار المشاهير مؤخرًا: "إذا أتيحت الفرصة ، فأنا أبحث عنها دائمًا. هذا بحث وتدمير وأنا أتطلع إلى استعادة مجدي".

وفي الشهر الماضي، صرح المدير التنفيذي للجنة الرياضية بولاية كاليفورنيا آندي فورستر: "هذا ليس الوضع الذي يذهبون فيه إلى هناك لمحاولة إزاحة رؤوس بعضهما البعض. سيكونان هناك فقط يتحركان حول الحلبة ويسمحان للجماهير برؤيتهما كأسطورتين".

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