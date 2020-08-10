مُبكية.. آخر صورة لـ"مصطفى حفناوي" على فراش الموت

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جلطة

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مصطفى الحفناوي

حالة من الصدمة والحزن انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن وفاة اليوتيوبر الشاب مصطفى حفناوي، بشكل مفاجئ،إثر إصابته بجلطة في المخ نتيجة تشخيص خاطئ.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، آخر صورة لـ"حفناوي"، الذي توفي اليوم الاثنين، عن عمر 25 عاما من داخل المستشفى وهو في غيبوبة تامة، وهو على فراش الموت قبل ساعات من إعلان وفاته.

وتعرض اليوتيوبر الذي يحظى بشعبية واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، لتشخيص طبي خاطئ، مما عرضه لمضاعفات شديدة للجلطة، حيث دخل في غيبوبة في المستشفى إلى أن توفي اليوم الاثنين.

وتسببت وفاة "حفناوي" في صدمة وحزن بين النشطاء، داعين له بالرحمة ولأهله بالصبر والسلوان.



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