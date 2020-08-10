» هجوم لاذع على امرأة.. «تمارس الحب» مع زوجها في وجود طفلهما



تعرضت إحدى الأمهات لانتقادات، بعد أن نشرت منشورًا عن "ممارسة الحب" مع زوجها أثناء وجود طفلها في الغرفة.



وقالت سالي موستانج، التي استقبلت ابنها أزور سيتارا موستانج في 15 فبراير الماضي، إن المجتمع يجب أن يتوقف عن وصم العلاقة الحميمة.



واعتبرت أنه "من الطبيعي" أن تقترب من زوجها ميتش جوبيل بينما طفلها الصغير في الجوار.



وهو ما أثار الجدل، حيث قال للشباب في الثلاثين من العمر إنه "من غير المناسب" أن يتعرض الأطفال لـ "مواضيع للبالغين"، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار".



وعلق أحد المنتقدين: "تخيل لو جاء إليك في الثامنة من عمره وقال إنه مستعد لممارسة الجنس، لأن الجنس كان موضوعًا مفتوحًا في منزلك".



حذفت سالي المنشور بعد رد الفعل العنيف، لكنها دافعت عنه لاحقًا.



وأصدرت بيانًا على خاصية "ستوري" عبر تطبيق "إنستجرام" قالت فيه إن "ممارسة الحب" عادةً ما تتضمن التقبيل والتدليك. وأكدت أنها لا "تجعل ابنها" يراقبها مع زوجها، وأشارت إلى أن منزلها المفتوح يجعل الخصوصية صعبة.

