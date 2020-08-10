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قلعة مسكونة بالأشباح في ويلز يظهر فيها حصان مرعب

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قلعة مسكونة بالأشباح في ويلز يظهر فيها حصان مرعب
قلعة مسكونة بالأشباح في ويلز يظهر فيها حصان مرعب

فتحي مجدي

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تشتهر قلعة جوريش في شمال ويلز، بوجود أشباح الخيول فيها، نظرًا لأنها كانت تشتهر بأنها أسطبل للخيول في القرن التاسع عشر.

وسيتم تصوير برنامج تلفزيون الواقع، الذي تعرضه قناة "آي تي في 1" البريطانية بعنوان "أنا من المشاهير... أخرجني من هنا" في هذا المكان بدلاً من أستراليا. 

وقال خبير الخوارق شون أوين، إنه شاهد حصانًا كان يتجول في يصدر ضوضاء في مكان الاسطبلات القديمة، بعد أن قام فريق من صائدي الأشباح بزيارة الموقع لإجراء تحقيق خوارق وسجل صوت حيوان غريب.

وأضاف لصحيفة "ديلي ستار": "كنت أصور وسمعت صوتًا رائعًا، كان حصانًا يتنفس من أنفه. كان ذلك رائعًا. ما كان مقنعًا فيه هو أنه كان المكان الذي كانت فيه الاسطبلات".

وهناك أيضًا مقبرة مخيفة للحيوانات الأليفة، حيث اعتادت الملكة الراحل كونتيسة دونالدونالد دفن كلابها.

المجموعة الجديدة من المشاهير، المقرر أن تشمل فيرنون كاي وبيف كالارد قد تبقى مستيقظة من قبل أربعة أشباح أخرى.

إذ يقال إن القلعة المخيفة تطاردها الكونتيسة (التي تظهر كسيدة عائمة باللون الأبيض)، وزوجها المستبد إيرل دندونالد، حارس اللعبة، وخادمة الألبان المنكوبة.

ويخطط المنتجون لدمج موضوع الأشباح في البرنامج، ويعتقد أنهم يأملون في التقاط أحداث غريبة على كاميرات الرؤية الليلية.

وقال مصدر لصحيفة "ذا صن": "المنتجون مشغولون بالموقع الجديد، إنهم متحمسون للتغيير في المشهد هذا العام. من الواضح أن رفع العصي والانتقال إلى موقع جديد تمامًا كان قرارًا صعبًا، لكنهم يشعرون بالثقة أنه الخيار الصحيح".

وأضاف "إنها خطوة رائعة للمشاهدين" لأن "المشاهير لن يكون لديهم أدنى فكرة عما يمكن توقعه" و"ستكون المشاهدة مقنعة".

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