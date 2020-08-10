سعر خيالي.. بيع نظارة مايا خليفة في مزاد علني لدعم لبنان

محمد فضل
دخلت ممثلة الأفلام الإباحية السابقة اللبنانية الأصل مايا خليفة، على خط أزمة كارثة انفجار مرفأ بيروت، من خلال دعم الضحايا وطرح نظارتها للبيع على موقع "eBay " من أجل دعم ضحايا الانفجار.
وأعلنت مايا على صفحتها في تطبيق "إنستجرام"، أن سعر النظارة قارب 100 ألف دولار أمريكي خلال 11 ساعة فقط.
ودعت الجميع لمساعدتها للوصول لمبلغ نصف مليون دولار بحلول الأسبوع القادم، وقالت: "أقوم برفع الرهانات كل 20 ألف دولار، وقد تمت إضافة التوكيل رسميا وسأعلن لاحقا اليوم ما هي الإضافات الجديدة إلى المزاد!".
وتابعت: "إذا كانت هناك أي علامات تجارية تريد إضافة بعض الجوائز الإضافية للمساعدة في القضية وجمع التبرعات، يرجى التواصل معي".
وفي وقت سابق، دعت مايا خليفة عبر فيديو الجميع إلى التبرع والوقوف مع لبنان بأي شيء يستطيعونه، وقالت: "شاركوا أو تبرعوا أو افعلوا أي شيء، لأن الحكومة اللبنانية عاجزة".
وتعرض مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت مطلع الأسبوع الجاري، لانفجار مروع خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة جدا، وقد سارعت العديد من الدول العربية والغربية لتقديم المساعدات.
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AIWAAAAAA!!! We are almost at $100k in 11 hours!!!! The link is in my bio! LETS GET HALF A MILLION TO THE @lebaneseredcross BY NEXT WEEK!! I’m raising the stakes every $20k, my retainer has officially been added and I’ll be announcing later today what the new additions to the auction are! If there are any brands out there who want to throw in some additional prizes to help the cause and raise the donations please reach out to me!!
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