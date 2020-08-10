سعر خيالي.. بيع نظارة مايا خليفة في مزاد علني لدعم لبنان

10 أغسطس 2020 - 08:30 م

دخلت ممثلة الأفلام الإباحية السابقة اللبنانية الأصل مايا خليفة، على خط أزمة كارثة انفجار مرفأ بيروت، من خلال دعم الضحايا وطرح نظارتها للبيع على موقع "eBay " من أجل دعم ضحايا الانفجار.

وأعلنت مايا على صفحتها في تطبيق "إنستجرام"، أن سعر النظارة قارب 100 ألف دولار أمريكي خلال 11 ساعة فقط.

ودعت الجميع لمساعدتها للوصول لمبلغ نصف مليون دولار بحلول الأسبوع القادم، وقالت: "أقوم برفع الرهانات كل 20 ألف دولار، وقد تمت إضافة التوكيل رسميا وسأعلن لاحقا اليوم ما هي الإضافات الجديدة إلى المزاد!".

وتابعت: "إذا كانت هناك أي علامات تجارية تريد إضافة بعض الجوائز الإضافية للمساعدة في القضية وجمع التبرعات، يرجى التواصل معي".

وفي وقت سابق، دعت مايا خليفة عبر فيديو الجميع إلى التبرع والوقوف مع لبنان بأي شيء يستطيعونه، وقالت: "شاركوا أو تبرعوا أو افعلوا أي شيء، لأن الحكومة اللبنانية عاجزة".

وتعرض مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت مطلع الأسبوع الجاري، لانفجار مروع خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة جدا، وقد سارعت العديد من الدول العربية والغربية لتقديم المساعدات.