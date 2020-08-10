بعد اقترابه من امرأة.. إخصاء دب يثير الغضب بالمكسيك

10 أغسطس 2020 - 08:39 م



أثار قرار بإخصاء أحد الدببة في حديقة حيوان مفتوحة بالمكسيك حالة من الغضب في البلاد، بعد أن انتشر مقطع فيديو له كما لو كان يتحرش بامرأة أثناء زيارة الحديقة.



وأظهرت لقطات للحيوان البري - الذي يعرفه السكان المحليون باسم "الدب الودود" - وهو يقترب من المرأة ويستنشق شعرها، وهي تلتقط صورة سيلفي معه.



قال المسؤولون إنهم قرروا إخصاء الحيوان ونقله بسبب مخاوف من أنه أصبح معتادًا جدًا على البشر.



وتم القبض على الدب الذي يزن 96 كيلوجرامًا، لأنه أصبح يشكل خطرًا على زوار حديقة تشيبينك الطبيعية، بعد أن نبههم السكان القريبون إلى الحيوان الذي ينام في الفناء الخلفي، وفق هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).



وقال خبراء إن الخطوة كانت ضرورية لأن الدب اعتاد على إطعام الزوار له في الحديقة الطبيعية حيث كان يعيش. وأضافوا أن لقطة الفيديو بينت تبعات مخالفة التعليمات وإطعام الحيوانات البرية من أجل التقاط صورة سيلفي معها.





وقال مسؤولون إن هذا لم يكن الحادث الأول مع الدب، في المنتزه والمناطق السكنية المجاورة.



وألقى مسؤولون من الوكالة الاتحادية لحماية البيئة القبض على الدب بينما كان يأخذ غفوة في الباحة الخلفية لأحد المنازل بعد أن نبه السكان السلطات إلى هذا الزائر غير المتوقع.



وزاره خبراء حيوانات من جامعة نوفو ليون وثبتوا عليه شريحة للتتبع.



وتعرض الدب أيضًا للخصي، بقرار من منسق شؤون الحياة البرية في الجامعة بعد التشاور مع المدير العام لوكالة الحياة البرية مارتن فارجاس بريتو.



ووفقًا للبيان قال فارجاس، إنه كانت هناك ضرورة لخصي الدب لتجنب العراك مع دببة أخرى بعد إطلاقه في جبال سييرا دي نيدو في ولاية تشواوا.



و تسبب خصي الدب وقرار نقله إلى تشيواوا غضب المواطنين في ولاية نيفو ليون حيث تم الإمساك بالدب.



لكن البعض علقوا على وسائل التواصل الاجتماعي إن اللوم يجب أن يقع على الزوار والمرشدين الذين تقول التقارير إنهم قدموا الطعام للدب لجعله يقترب من البشر الذين كانوا يرغبون بالتقاط صور سيلفي معه.



https://developers.facebook.com/docs/plugins/embedded-posts/?prefill_href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fangie.dondon.3%2Fposts%2F2672041029751193&__cft__[0]=AZWmMq9YpMPXyl47TjrrfXu0kfF0mzK_8a8jTwTrV_nFDQm81zT-sgESZug3939rh9gfNJJ0GcFiLvhZsCKQEMVI2tYqINkDVz8d2peuhe2BW9uwtON0At3UsHU3u7yoypjJwLiytgAnSbHIOvURWI9B&__tn__=p%2CP-R#code-generator

