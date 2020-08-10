» رائد بالجيش البريطاني يغتصب زميلة له.. واختبار الحمض النووي يكذبه

10 أغسطس 2020 - 08:41 م



اغتصب رائد في الجيش البريطاني زميلة له في حالة سكر بعد عشاء صاخب.



وأبلغت المرأة محكمة عسكرية اليوم بأنها شعرت بالرعب عندما استيقظت عارية بجوار الرائد جريجور بيتون مع "عدم تذكرها مطلقًا" لما حدث.



وقالت إنها كانت "تغازل" جنديًا آخر، واعتقدت في البداية أنه هو نفسه، وعندما رأت أنه بيتون، الذي بالكاد تعرفه، أصيبت بالذعر، كما أبلغت المحكمة.



لكن بيتون من الفوج الرابع عشر التابع للمدفعية الملكية نفى الانخراط في ممارسة جنسية معها. وقال للمحكمة إنها كانت تتجول في حالة سكر في مسكنه، وأعادها إلى غرفتها حيث تجاذبا أطراف الحديث قبل أن ينام.



لكن المرأة طلبت إجراء فحص طبي، وتم العثور على الحمض النووي لبيتون بداخلها، مما دفع بالتحقيق. وبعد خمسة أيام من الاغتصاب المزعوم ، قالت المرأة: "كان لدي ذكريات غريبة في ذهني لشخص ما. كان يجر وركي من الخلف. يسحبني إلى أعلى السرير من وركي..."، كما نقلت صحيفة "ديلي ميرور".



ارتدت ملابسها وزارت الرجل الذي كانت تغازله، وطلب منها أن تسأل بيتون عما حدث بالفعل. قالت: "عدت إلى غرفتي، وقلت: "ماذا تفعل بحق السماء في غرفتي؟ لماذا أنت في سريري؟، ووصفت له ما تذكرته وقلت هل حدث شيء؟ قال: لا، لم يحدث شيء".



استمعت المحكمة إلى أن بيتون ادعى أنه كان جالسًا على كرسي بذراعين بينما كانا يتجاذبان أطراف الحديث قبل أن تغادر الغرفة لفترة وجيزة ودخل إلى سريرها ونام.



استمعت محكمة بولفورد العسكرية إلى أن الميجور وضع الضحية المزعومة في الفراش، وألبسها بيجامة ترتان وقميصًا شاحبًا.



وعندما استيقظت، كانت المرأة، التي كانت تشرب النبيذ الأحمر، والويسكي في المساء عارية. وعندما توسلت إليه في وقت لاحق من ذلك اليوم مرة أخرى من أجل الحقيقة، أخبرها أنها كانت ترتدي ثوب نوم أزرق عندما ذهبا إلى الفراش.



قالت في مقابلتها: "كنت أبكي وقلت من فضلك، من فضلك، أخبرني بما حدث. قال إننا كنا نتحادث فقط وهذا كل شيء لم يحدث شيء. شعرت بالذعر والانزعاج حقًا، وقلت: "اسمع إذا نمنا معًا فقط أخبرني أنني أستطيع التعامل مع الأمر".



وأضافت: "أنا لست على أي شكل من أشكال منع الحمل، فقط قل لي".



وأخبرت المحكمة أن بيتون سألتها في وقت لاحق من ذلك اليوم عما إذا كانت تريده أن يأخذها إلى المدينة للحصول على حبوب منع الحمل في الصباح. هذا جعلها تقرر أن تخضع للفحص.



قال المدعي ويليام بيترز أمام جلسة الاستماع: "في عشاء بيرنز، سُكرت بشدة واضطررت للنوم. "لم يكن لديها أي اهتمام جنسي بالمتهم على الإطلاق ... كانت تسقط في حالة سكر."



وأضاف أن الطبيب الذي أجرى فحص المرأة قال إن الحمض النووي الذي تم العثور عليه يشير إلى أن الجماع الجنسي كان على الأرجح قد حدث.



وتستمر المحاكمة لمدة ثلاثة أيام.

