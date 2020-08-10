متحدث الصحة يكشف حقيقة وجود موجة ثانية من كورونا

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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن إعادة 21 مستشفى لعزل مصابي كورونا للعمل مرة أخرى وهذا ليس له علاقة بالموجة الثانية، الأهم في الوقت الحالي هو اتباع الإجراءات الاحترازية، فالتزايد الطفيف لا يعني وجود موجة ثانية.


وأضاف "مجاهد"، في حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، «95.3% نسب شفاء الحالات المتوسطة من غير أصحاب غير الأمراض المزمنة، و78.4 للحالات المتوسطة من أصحاب الأمراض المزمنة، و99% للحالات البسيطة». 


وأردف «تم صرف العلاج لمليون و800 ألف ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة»، مناشدا أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه إلى أقرب مستشفى أو وحدة صحية لتلقي خدمة الكشف وصرف الدواء بالمجان ضمن مبادرة الرئيس.


وأوضح أن مبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة توفر 108 أصناف دواء، مشيرا إلى أن المبادرة التي تشمل أمراض القلب والسكر ستضم مرض الفشل الكلوي خلال الفترة المقبلة. 

وحول إمكانية عودة إجراءات الإغلاق بسبب كورونا قال «ما نطلبه من المواطنين هو الحفاظ على الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحتهم وعلى عملهم»، معلقا «احمي نفسك ومن حولك».

واختتم «زيادة أعداد كورونا طفيفة وسببها تجمعات العيد والدولة مستعدة، كل التوقعات بشأن الموجة الثانية واردة، لكن لا أحد يستطيع تحديد موعدها والأهم هو الإجراءات الاحترازية». 

وناشد المواطنين تجنب لمس الأسطح غير النظيفة وشرب 10 أكواب مياه يوميا والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وعدم تناول أدوية المناعة والفيتامينات بدون استشارة طبيب، مشيرا إلى أن مصر تتواصل مع كل الجهات الدولية التي تجري تجارب على لقاحات للحصول.

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