عميد إعلام القاهرة: "الشيوخ" سيضم خبراء ومتخصصين

أكدت هويدا مصطفى عميد كلية بجامعة القاهرة، على أهمية مجلس الشيوخ، حيث سيضم كوادر من الخبراء والمتخصصين في كافة المجالات.
وقالت خلال حوارها ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، إن وجود هذه العناصر من الخبراء والمتخصصين جزء مهم جدًا في مناقشة القوانين قبل عرضها على مجلس النواب.
وذكرت أن هذا المجلس سيثري الحياة السياسية في مصر، حيث سيضم شخصيات مؤثرها في مجالها.
وشددت هويدا مصطفى عميد كلية بجامعة القاهرة، على أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات، مؤكدة أنها أصبحت رقم كبير في المعادلة السياسية، وقدمت تجربة رائدة، واكتسبت خبرة في مشاركتها بالاستحقاقات السياسية والانتخابية.