شاهد.. إخراج ترامب من مؤتمر صحفي بشكل مفاجئ

11 أغسطس 2020 - 12:40 ص

قطع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بتطورات أزمة كورونا، بشكل مفاجئ، بطلب من الأجهزة الأمنية.



ووفق قناة الحرة الأمريكية، اصطحب أفراد من الخدمة السرية، ترامب، إلى خارج غرفة الإحاطة اليومية بالبيت الأبيض فجأة.

وبعد دقائق عاد ترامب للمؤتمر الصحفي، وأعلن أنه حدث إطلاق نار قرب البيت الأبيض وأصيب شخص في الحادث، لكنه أضاف "لا نزال لا نعرف بالضبط ما حصل"، بحسب ذات المصدر.

وقبل أن يقطع ترامب مؤتمره الصحفي، قال إنه قد يمنع الأمريكيين مؤقتا من العودة إلى الولايات المتحدة إذا كان مشتبها في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد. -