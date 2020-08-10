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الهند.. ارتفاع قتلى الانهيار الأرضي في كيرالا إلى 49

عرب وعالم

انهيار أرضي في إندونيسيا - أرشيفية
انهيار أرضي في إندونيسيا - أرشيفية

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ارتفع عدد ضحايا الانهيار الأرضي الذي وقع في ولاية كيرالا جنوبي الهند، إلى 49 قتيلا.
وأفاد قائد شرطة منطقة إيدوكي كاروباسامي، الإثنين، للأناضول، بأنه "تم تأكيد مصرع 49 شخصا حتى الآن في الانهيار الأرضي".
وأوضح أن "الانهيار الأرضي الذي وقع في قرية راجامالاي بمنطقة "مونار" الجبلية في مقاطعة إيدوكي صباح الجمعة، نجم عن هطول أمطار موسمية غزيرة".
وفي السياق، قال مسؤول في مركز عمليات الطوارئ بالولاية، إن "عمليات الإنقاذ جارية في المنطقة.. تم إنقاذ 12 شخصا من الموقع منذ بدء العملية".
والجمعة، ذكرت صحيفة "نيو إنديان إكسبريس" اليومية المحلية أنه "وفقا لعمال الإنقاذ، تم دفن 4 شوارع في أحياء سكنية وكنيسة تحت الطين، ويخشى أن يكون هناك حوالي 80 عالقا".
عقب الانهيار الأرضي، أعلن مسؤولون في الهند مصرع 5 أشخاص على الأقل، وإنقاذ 10 آخرين.
وتشهد العديد من المناطق في الهند فيضانات بسبب الأمطار الموسمية السنوية، يتخللها حدوث فيضانات وانهيارات أرضية. -

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