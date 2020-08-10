  • الثلاثاء 11 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر02:26 ص
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

الرئيس الأمريكي يكشف تفاصيل جديدة عن لقاح كورونا

خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة

متحدث "الصحة": إعادة 21 مستشفى عزل كورونا

كورونا في مصر

"الصحة" تحذر من تناول الوجبات السريعة.. ما السر !

ترامب

شاهد.. إخراج ترامب من مؤتمر صحفي بشكل مفاجئ

خالد مبروك

رسالة مؤثرة من والد طالب الثانوية المتوفى

انفجار بيروت

أخطر ما قالته وزيرة الدفاع اللبنانية بشأن تفجير بيروت

كورونا في مصر

تسجيل 174 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 26 حالة وفاة

خالد مجاهد

متحدث الصحة يكشف حقيقة وجود موجة ثانية من كورونا

أحمد فتحي

أحمد فتحي يخرج عن صمته بشأن أزمته في الأهلي

علماء: عقار لالتهاب المفاصل يجعل مرضى السكري يعيشون لفترة أطول

علماء: عقار لالتهاب المفاصل يجعل مرضى السكري يعيشون لفترة أطول

"الصحة" تحذر من تناول الوجبات السريعة.. ما السر !

آخر الأخبار

كورونا في مصر
كورونا في مصر

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الصحة الإسرائيلية تحذر من كارثة في " أغسطس الأسود"

#

الصحة العالمية تحذر من كارثة جديدة في لبنان بعد انفجار بيروت

#

الصحة تحذر من هذا الأمر لمنع انتقال كورونا

#

دراسة تحذر: تناول الكثير من اللحوم الحمراء يسرّع الشيخوخة

طالب الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة ، بعدم تناول أي فيتامينات أو رفع المناعة من دون استشارة الطبيب، محذرا من الوجبات السريعة التي من الممكن أن تساهم في نقل فيروس كورونا .
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة ، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن هناك انخفاضا ملحوظا في عدد المصابين ب فيروس كورونا ، مستنكرا عدم التزام البعض بارتداء الكمامة واتباع الإجراءات الاحترازية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة ، إلى أن التحالف الدولي سوف يوفر 20% من لقاح كورونا فور الانتهاء من التجارب الثالثة قبل إصداره واستخدامه.
ونوه المتحدث باسم وزارة الصحة ، بأن الوزارة عادت مرة أخرى إلى استخدام 21 مستشفي للعزل الصحي لحالات الإصابة ب فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن الحالات البسيطة سوف يتم علاجها في البيت.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة ، إلى أنه من الوارد أن يعود فيروس كورونا بموجة ثانية، لذا يجب على المصريين الالتزام وارتداء الكمامة لعدم تزايد الحالات المصابة بالفيروس.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة ، أن «نسب الشفاء للحالات البسيطة تجاوزت 99%، والحالات المتوسطة 95%، وأصحاب الأمراض المزمنة 78%».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب: الأمن يطلق النار على مسلح خارج البيت الأبيض
» أول قرار من رئيس الزمالك بعد التعادل مع الاتحاد
» الاتحاد السكندري يخطف تعادلا متأخرا من الزمالك
» التعليم: 36 ألف طلب تظلم بالثانوية العامة حتى الآن
» نصائح ذهبية من استشاري تغذية لتجنب زيادة الوزن
» «ماكدونالدز» تقاضي رئيسها السابق لإقامته علاقات حميمة مع موظفات قبل فصله
» وزيرة الدفاع اللبنانية توجه رسالة لمصر عقب استقالتها
» تصريح ناري من رئيس وزراء لبنان عقب تقديم استقالته
» دراسة أمريكية: هذه أفضل وأسوأ الكمامات على الإطلاق
» رائد بالجيش البريطاني يغتصب زميلة له.. واختبار الحمض النووي يكذبه
» جامعة أمريكية تحث الطلاب على ارتداء الكمامة أثناء العلاقة الحميمة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:52 ص

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة