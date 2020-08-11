» ترامب: الأمن يطلق النار على مسلح خارج البيت الأبيض

11 أغسطس 2020 - 12:20 ص

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، عن حدوث إطلاق نار خارج البيت الأبيض ، مشيرا إلى أنه يشعر بالأمان داخل البيت الأبيض.



وأضاف ترامب ، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن قوات إنفاذ القانون أطلقت النار على المشتبه به، موضحا أن إطلاق نار خارج البيت الأبيض أصيب على إثره مشتبه به.



وأوضح الرئيس الأمريكي، أن الحادث قد لا يكون على صلة بي والمشتبه به نُقل إلى المستشفى، منوها إلى أن جهاز الخدمة السرية أطلق النار على المسلح خارج البيت الأبيض .









