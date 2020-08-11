» تعرف علي أكثر الأوبئة فتكا بتاريخ البشرية " الموت الأسود "

متابعات- أمينة عبد العال
يعتبر الطاعون الدبلي من أكثر الأوبئة فتكا في تاريخ البشرية حيث قتل 50 مليون شخص .
ويصاب الإنسان بالطاعون الدبلي بعد تعرضه للعض أو الخدش من قبل حيوان قارض أو برغوث مصاب .
و تظهر أعراض الطاعون الدبلي بشكل عام خلال يومين إلي 6 أيام من الإصابة .
ومن أهم الأعراض التي تشير إلي الإصابة بالطاعون الدبلي هي الحمي والقشعريرة و صداع في الرأس و ألم عضلي و ضعف عام .
ويمكن علاجه بإدخال المصاب إلي المستشفي وعلاجه بالمضادات الحيوية .
عصر03:43 م
فجر
03:52
شروق
05:23
ظهر
12:05
عصر
15:43
مغرب
18:46
عشاء
20:16