23 إصابة بكورونا تؤجل ثاني مباراة في الدوري

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تأجيل

مباراة

المصرى

الإسماعيلي



استقر اتحاد كرة القدم على تأجيل مباراة المصري أمام الإسماعيلى والتى كانت من المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى إطار لقاءات الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.


وجاء استقرار اتحاد الكرة على تأجيل مباراة المصري والإسماعيلى بعد ارتفاع عدد إصابات الكورونا بفريق المصري إلى 23 حالة ، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي بشأن تأجيل المباراة خلال الساعات المقبلة .


وعلم " صدى البلد " أن اتحاد الكرة يرى صعوبة بالغة فى إقامة مباراة المصري والإسماعيلى فى الموعد المحدد لها بسبب الإصابات الكثيرة اتلى ضربت فريق المصري .


وكان اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة المصري وحرس الحدود والتى كانت من المقرر إقامتها أمس الإثنين فى الجولة الـ 18 بسبب تزايد أعداد إصابات كورونا أيضا .
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