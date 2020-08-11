"القومي للمرأة" لـ الست المصرية: لا تخذلونا اليوم

11 أغسطس 2020 - 12:56 م









دعت أمل عبد المنعم، مسئول غرفة عمليات شكاوي المرأة بالمجلس القومي للمرأة، المرأة المصرية لممارسة حقوقها السياسية والانتخابية بمجلس الشيوخ.







وقالت أمل خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولي، اليوم الثلاثاء، إن المجلس يقف في ضهر كل ست مصرية، ويساعدها على ممارسة حقوقها السياسية والاقتصادية، وهناك فريق كبير على مستوى الجمهورية يتابع سير العملية الانتخابية، ويواجه أي خروقات.







وتابعت: "المرأة المصرية على مدار السنوات أثبتت فهمها للوضع القائم في الدولة، وهي والسند الرئيسي لعجلة التنمية في مصر، ولا اعتقد أنها ستخذلنا في النزول وممارستها حقوقها الدستورية".







بدأـت الانتخابات في داخل مصر من صباح اليوم الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.





ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

