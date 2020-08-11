رئيس البرلمان: "انتخبوا ولا تلفتوا للمغرضين"

11 أغسطس 2020 - 01:39 م





طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، المصريين بالنزول و المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ ، قائلا: "هناك عناصر لهم نوايا سيئة وخبيثة، ولكن الشعب المصري اختبر في عدة مواقف وكان لا يهتم بهذه العناصر وبما تقول".







وأشار "عبد العال"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، إلى أن النواب المصريين في دوائرهم ويقومون بتحميس أبناء دوائرهم على المشاركة في العملية الانتخابية، موجها رسالة للمصريين: "لا يجب أن يلتفت أي مصري لما يقوله الأعداء والمغرضين".







وتابع: "هناك اهتمام كبير بانتخابات مجلس الشيوخ، وترحيب بانعقاد المجلس، مؤكدا أن العملية الانتخابية تتم بشفافية تامة". بدأت الانتخابات في داخل مصر من صباح اليوم الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.







ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.







ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقمًا.

