  • الثلاثاء 11 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر02:18 م
Advertisements
بحث متقدم
جوجل كروم

الأمن السعودي يحذر من انتهاكات خطيرة لـ " جوجل كروم "

وزير المالية

بالصور.. معيط: تصويت الشعب المصري في الانتخابات نموذج حضاري للديمقراطية

مسؤول تركي ينفي دخول دبابات تركية إلى سوريا

دبابات إسرائيلية تخترق الحدود اللبنانية

اتحاد الكرة

23 إصابة بكورونا تؤجل ثاني مباراة في الدوري

ارشيفية

تعرف علي أكثر الأوبئة فتكا بتاريخ البشرية " الموت الأسود "

أحمد فتحي

"شوبير" يفجر مفاجأة بشأن رحيل فتحي عن الأهلي

نتنياهو

لأول مرة.. نتنياهو يهاجم أمريكا ويحملها مسئولية هذا الأمر

وزير التنمية المحلية

وزير التنمية للناخبين: "اللي عنده ظروف ينزل بالليل"

كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب

مرض جديد أشد فتكا من كورونا ينتشر في الصين

بوتين

بوتين يعلن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم

الأمن السعودي يحذر من انتهاكات خطيرة لـ " جوجل كروم "

عرب وعالم

جوجل كروم
جوجل كروم

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

تقرير علمي يحذر من كارثة أخطر من كورونا

#

أمر ملكي من العاهل السعودي للتخفيف من آثار كورونا

#

وزير الصحة الأردني يحذر من موجة ثانية لـ"كورونا"

#

6 معلومات عن المقدم محمد الحوفي: أصيب في عملية الوراق سنة 2016

جوجل

الأمن السعودي

الهيئة الوطنية

جوجل كروم

#السعوديه

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودي من تحديثات متصفح " جوجل كروم " .

و أشار المركز في تحذيراته الأمنية عالية المستوي إلي أن كافة القطاعات مستهدفة في التحذير لافتا إلي أن " جوجل " أصدرت تحذير لعدد من الثغرات في المتصفح .

و أشار المركز إلي أن التهديدات تتمثل في تمكن المهاجم من استغلال الثغرات و تنفيذ برمجيات خبيثة تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت الكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات .

و أوصي المركز بتحديث المتصفح إلي نسخة 84.0.4147.125 لافتا إلي أن المتصفح يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة .

كما أوضح المركز أن طريقة التحديث كالتالي : فتح المتصفح و في أعلي يسار الشاشة يتم النقر علي المزيد ثم مساعدة ثم معلومات عن " جوجل كروم " إذ إن رقم الإصدار الحالي هو مجموعة من الأرقام أسفل الكلمة ، ويبحث المتصفح عن التحديثات ويقوم بالتحديث التلقائي ثم يتم النقر علي إعادة التشغيل .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» المرحلة الثانية من " مودة "لتأهيل المقبلين علي الزواج
» فشل انتقال نجم اليوفنتوس إلي ريال مدريد
» تعرف علي أكثر الأوبئة فتكا بتاريخ البشرية " الموت الأسود "
» بالعلم.. وزيرة الهجرة تدلي بصوتها بانتخابات الشيوخ
» رسميا.. الخطيب يتسلم ستاد الأهلي الأربعاء المقبل
» تهز السعودية.. اختفاء 4 شباب في ظروف غامضة
» الرئيس يرسل برقية تهنئة لرئيس الإكوادور
» "أبو شقة": هذا جزاء الممتنع عن المشاركة في انتخابات الشيوخ
» هدوء حذر في محيط مجلس النواب بعد ليلة دامية
» بايدن يساند احتجاجات بيلاروس ويطالب الإفراج عن السجناء
» نتنياهو يتهم الولايات المتحدة بعرقلته عن ضم المستوطنات

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة