محرج للغاية.. قطع مؤتمر صحفي لترامب وإجباره علي المغادرة

11 أغسطس 2020 - 01:59 م









قطع أمن البيت الأبيض، مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإخراجه من قاعة المؤتمر صحفي، دون شرح الأسباب.





وعرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو لمقاطعة الرئيس الأمريكي ترامب وهو يتحدث إلى الصحفيين، قبل أن يهمس أحد عملاء الخدمة السرية بالبيت الأبيض في أذنه، ليخرج معهم من الغرفة.







يأتي ذلك بعد وقوع حادث إطلاق نار خارج نطاق البيت الأبيض بالقرب من حديقة لافاييت، حيث قال ترامب بعد استئناف المؤتمر الصحفي، إنه كان هناك حادث إطلاق نار بالخارج، ويبدو أنه تحت السيطرة بشكل جيد للغاية.







شاهد الفيديو..





