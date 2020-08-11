سرقة شقة نجل إعلامية شهيرة بالتجمع الخامس

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سرقة

التجمع الخامس

سهير شلبى



صدمت الإعلامية سهير شلبي، متابعها بخبر تعرض منزل نجلها عمرو أحمد سمير في التجمع الخامس للسرقة.

وقالت الإعلامية الكبيرة في تصريحات صحفية، إن نجلها فوجئ عقب عودته من الساحل الشمالي بأن شقته تعرضت للسرقة، بعد قيام اللصوص بكسر الباب الحديدي وباب الشقة الخشبي لاقتحام الشقة وسرقتها .

وأضافت، تم عمل محضر بذلك وجار التحقيقات.

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