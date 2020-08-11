مصر توافق على بدء انتاج عقار يعالج فيروس كورونا

أعلنت هيئة الدواء المصرية، اليوم الثلاثاء، على موافقة الطلبات المقدمة من 61 شركة دواء وطنية لبدء اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة نحو استيفاء تسجيل عقار «فافيبيرافير» المستخدم في علاج وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».





وأكدت «الهيئة»، على أن هناك 4 شركات تم الانتهاء من إجراءات تسجيل الطلبات التي تم تقديمها.





كما هناك إصدار إخطارات التسجيل الخاصة بهم، وأتى ذلك وفقًا لآلية التسجيل الاستثنائي لبعض المستحضرات المعتمدة من قبل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية