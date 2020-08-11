نجلة عمرو دياب تثير الجدل بصور جريئة

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نشرت جنا عمرو دياب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة تبرز جمالها.

وظهرت بها جنا عمرو دياب، بفستان جذاب باللون الأحمر، ومكشوف ليبرز عن جمالها ورشاقتها.


ومن الناحية الجمالية، أعتمدت جنا عمرو دياب في المكياج على جمل بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر اللامع ليبرز جمال أنوثتها.


كما تركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الكيرلي التى تبرز جمالها، وتتناشب مع ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع قرط باللون الأحمر لأكمال ظهورها.

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