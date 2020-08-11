بشرى سارة.. أسعار الذهب تنخفض والجرام يسجل هذا الرقم

تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات أمس واليوم الثلاثاء، بقيمة تراوحت بين وتراوحت قيمة الانخفاض بين 36 و 38 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.





يأتي ذلك بعد أن قفزت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأسيوع الماضي، وبلغت قيمة الزيادة نحو 45 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، مسجلة أعلى سعر محلي على الإطلاق ليتخطى عيار 21 حاجز ال900 جنيها للجرام للمرة الأولى في تاريخ السوق المصرية.





وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 11 أغسطس، عيار 21 سجل نحو 872 جنيها، وعيار 18 نحو 747 جنيه، وعيار 24 نحو 996 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6976 جنيها.





بينما سجلت أسعار الذهب في مصر أمس الاثنين، عيار 21 نحو 909 جنيها، وعيار 18 نحو 779 جنيه، وعيار 24 نحو 1039 جنيهات، والجنيه الذهب سجل نحو 7272 جنيها.