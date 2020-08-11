النائب العام يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ بمدينة نصر

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أدلى المستشار حمادة الصاوي «النائب العام» بصوته الانتخابي في «مدرسة رفاعة الطهطاوي» بحي أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة في اليوم الأول من انتخابات «مجلس الشيوخ».

وأعرب النائب العام عن إيمانه بضرورة أداء الواجب الوطني نحو هذا الاستحقاق الانتخابي، وهى إحدى الواجبات الدستورية التي يجب على كل مواطن أن يؤديها ضمانًا لحياة دستورية قانونية ديمقراطية سليمة للمجتمع المصري. 


وتمنى المستشار حمادة الصاوي لأبنائه من أعضاء «النيابة العامة» المشاركين في الإشراف على اللجان الانتخابية التوفيق، ودعاهم إلى الالتزام  بأداء واجبهم الوطني حتى تتم العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، والتيسير على المواطنين بما يليق بمكانة جمهورية مصر العربية.


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