مفاجأة في مشهد طالب نور الشريف ببثه يوم موته

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أدوار محرمة فى حياة "نور الشريف"
أدوار محرمة فى حياة "نور الشريف"

الطيب حسين

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فجر مقطع فيديو مفاجأة حول طلب الفنان الراحل نور الشريف ببثه يوك موته.

 يأتي ذلك خلال ذكرى رحيلة الخامسة التي تحل اليوم الثلاثاء، بحسب "روسيا اليوم".

وتحدث نور الشريف في أحد البرامج عن عدد من أعماله ومشاهده التي يعتز بها.

وقال وقد بدت عليه آثار المرض إنه يرى أن مسلسل عمر بن عبد العزيز هو أهم عمل قدمه على الإطلاق على مدار تاريخه الفني.

وتكلم نور الشريف عن المشهد الأخير من المسلسل بتأثر شديد حتى كاد يبكى، قائلا: "والله لما بشوف مشهد الوفاة عندما يذاع بابقى مندهش، مين ده، مهما كنت دارس، مهما كنت موهوب وعندي خبرة، أرى أن مشهد النهاية في مسلسل عمر بن عبد العزيز فيه لحظة تنوير رباني، في اللحظة التي يرى فيها عمر بن عبد العزيز جده عمر بن الخطاب وكل الصحابة اللي سبقوه وهو فرحان أنه هيروح لهم".

وتابع: "في المشهد أنا فاتح عيني والدموع نازلة، وفى فن التمثيل لما تكون الدموع عصية الفنان يضغط على عينه شوية علشان الدموع تنزل، لكن في المشهد ده أنا عيني مفتوحة والدموع تنساب مش عارف إزاي، بجد لحظة تنوير رباني".

وتأثر صوت الفنان الكبير نور الشريف وهو يتحدث عن هذا المشهد قائلاً: "الأعمار بيد الله وأتمنى يوم ما أموت يذيعوا المشهد ده".


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