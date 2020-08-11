تباين ومفاجآت في سعر الدولار مساء اليوم.. تعرف على التفاصيل

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سجل سعر الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، تباينًا ملحوظًا ومفاجآت مقارنة بأسعار الصباح.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع،

وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع.

 وبلغ سعر العملة الخضراء في بنك القاهرة 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

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