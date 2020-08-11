قفزة مفاجئة في إصابات كورونا بالسعودية

11 أغسطس 2020 - 06:54 م

ارتفعت إصابات فيروس كورونا الجديدة المسجلة في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، إلى 1521 حالة إصابة جديدة، مقارنة مع 1257 إصابة سجلت بالأمس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1521 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وتصدرت الرياض المدن بالإصابات الجديدة بواقع 101 إصابة، تليها مكة بـ 88 إصابة..

وذكرت وزارة الصحة السعودية، في تقريرها اليومي حول مستجدات الأوضاع بشأن كورونا في المملكة، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 291468 إصابة منذ انتشار الفيروس في البلاد.

وأضافت وزارة الصحة، في تقريرها، أن عدد الحالات النشطة يبلغ حاليا 33117 حالة، تشمل 1821 حالة حرجة.

وسجلت السعودية 1640 حالة تعاف جديدة ليصبح مجموع الحالات المتعافية في المملكة 255118 حالة، بنسبة شفاء تبلغ 87.52%.

ولفت تقرير وزارة الصحة إلى تسجيل المملكة 34 حالة وفاة جديدة جراء الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل مجمل الوفيات إلى 3233 حالة وفاة

وبلغ عدد الإصابات عالمياً ما يزيد على 20.1 مليون إصابة، و12.35 مليون حالة تعافٍ، و736.25 ألف حالة وفاة.