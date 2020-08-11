مقتل 81 شخصًا في جنوب السودان.. تفاصيل مفجعة

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قتل81 شخصا على الأقل اليوم الثلاثاء، في منطقة ولاية واراب بجنوب السودان، بحسب متحدث باسم الجيش.

وجاء ذلك بعد قتال عنيف وقع بين مسلحين وقوات حكومية كانت تنفذ عملية لنزع السلاح.

وقال المتحدث لول رواي كوانغ لـ"رويترز"، إن الاشتباكات، التي استمرت ليومين، اندلعت بداية الأسبوع بعد أن بدأت مجموعة من الشباب المسلحين في منطقة تونغ الكبرى الاشتباك مع قوات الأمن.

وأضاف أن سبب اندلاع القتال لم يتضح على الفور، مشيرا إلى أن تحقيقا قد بدأ في الواقعة.

وتابع كوانغ "من بين القتلى 55 من أفراد قوات الأمن و26 مدنيا، كما أصيب 31 آخرون من قوات الأمن"، وأضاف أن هذه الأعداد قد تشهد ارتفاعا.

وصرح بأنه جرى نقل المصابين من قوات الأمن جوا إلى المستشفى العسكري في العاصمة جوبا لتلقي العلاج هناك، وأن الأوضاع في المنطقة عادت للهدوء مرة أخرى مع استعادة السلطات للنظام.

وأطلقت الحكومة الوطنية، التي تشكلت هذا العام بعد اتفاق لإنهاء نزاع اندلع عام 2013، عملية لنزع السلاح في مقاطعة تونغ الشهر الماضي، وقالت إن الميليشيات المسلحة هي التي تحرك العنف بين الطوائف في المنطقة.

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