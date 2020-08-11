  • الثلاثاء 11 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر09:11 م
Advertisements
بحث متقدم
غدًا.. إعلان أوائل الثانوية الأزهرية.. والنتيجة الخميس المقبل

غدًا.. إعلان أوائل الثانوية الأزهرية.. والنتيجة الخميس المقبل

منظمة الصحة العالمية

ماذا قالت الصحة العالمية عن علاج كورونا الروسي؟

الفتاة التي زعموا أنها ابنة بوتين

ابنة "بوتين" تحصل على جرعة علاج "كورونا"

السودان

مقتل 81 شخصًا في جنوب السودان.. تفاصيل مفجعة

وفاة نور الشريف

المشهد الذي أوصى نور الشريف بعرضه يوم وفاته

مصطفى حفناوي

التقرير الطبي يفجر صدمة عن سبب وفاة مصطفى حفناوي

السعودية- كورونا

قفزة مفاجئة في إصابات كورونا بالسعودية

الدولار

تباين ومفاجآت في سعر الدولار مساء اليوم.. تعرف على التفاصيل

وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي،

التنمية المحلية: هذه المحافظة تسجل أعلى نسبة إقبال على انتخابات الشيوخ

السعودية

غضب واسع بعد تداول فيديو تحرش بسيدة سعودية

الكويت.. قرار عاجل من النائب العام ضد مشاهير السوشيال ميديا

عرب وعالم

الكويت
الكويت

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

الكويت.. حجز أموال 10 من مشاهير السوشيال ميديا ومنعهم من السفر

#

بيان عاجل من النائب العام بشأن الطفلة "مكة"

#

حنين حسام تكشف عن رأي صادم لوالدها فيما تقدمه من فيديوهات

#

قرار عاجل من النائب العام بشأن أحداث الأميرية

شهدت الكويت اليوم الثلاثاء، صدور قرار جديد ضد مشاهير السوشيال ميديا في البلاد.

جاء هذا عندما أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، قرارا بالتحفظ على ممتلكاتهم من يخوت وجت سكي لحين الانتهاء من التحقيق معهم ومعرفة مصدر أموالهم.

ويأتي هذا بناء على خلفية الشكوى المقدمة من وحدة التحريات المالية ضد المذكورين بعدما تبين تضخم حساباتهم البنكية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأردن يسجل 15 إصابة جديدة بكورونا
» كورونا يواصل توحشه في العراق
» أمريكا تقلل من شأن عقار روسيا ضد فيروس كورونا
» تخلصي من وزنك الزائد بهذا المشروب السحري
» المرحلة الثانية من " مودة "لتأهيل المقبلين علي الزواج
» فشل انتقال نجم اليوفنتوس إلي ريال مدريد
» تعرف علي أكثر الأوبئة فتكا بتاريخ البشرية " الموت الأسود "
» بالعلم.. وزيرة الهجرة تدلي بصوتها بانتخابات الشيوخ
» رسميا.. الخطيب يتسلم ستاد الأهلي الأربعاء المقبل
» تهز السعودية.. اختفاء 4 شباب في ظروف غامضة
» الرئيس يرسل برقية تهنئة لرئيس الإكوادور

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:53 ص

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة