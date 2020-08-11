فيديو صادم لفاجعة في السعودية.. مصرع شاب ممزقًا في حادث

11 أغسطس 2020 - 07:48 م



كشف مقطع فيديو عن ووقع فاجعة، على الطريق الدولي شمال محافظة أبوعريش في المملكة العربية السعودية، حيث لقي شاب مصرعه في حادث سير وأصيب آخر، صباح اليوم الثلاثاء.



جاء هذا إثر اصطدام سيارة من نوع هايلوكس بشاحنة.



وباشرت فرق من الدفاع المدني والهلال الأحمر بالإضافة إلى دوريات المرور الحادث، وقام رجال الدفاع المدني بإجراء عمليات قص لحديد السيارة، وإخراج الشاب الذي فارق الحياة؛ بسبب قوة الاصطدام فيما تولت سيارة الإسعاف نقل المصاب من موقع الحادث.



وسارعت دوريات المرور إلى تنظيم حركة السير وفك الاختناقات وإبعاد المتجمهرين كي تباشر الفرق المساندة مهامها دون أي عوائق، والتعرّف على أسباب وقوع الحادث.





