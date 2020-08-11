بعد ارتداء الحجاب..فنانة شهيرة تكشف هل هي سنية أم شيعية؟

11 أغسطس 2020 - 08:09 م

فاجأت الفنانة اللبنانية المعتزلة ?أمل حجازي?- التي قررت ارتداء الحجاب مؤخرًا-، الجميع بالرد على الذي يطرح عليها بين الحين والآخر وذلك حول طائفتها، وهل هي سنية أم شيعية؟.

وكتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، : "يسألونني أنتِ سنية أم شيعية.. أقول أنا من طائفة رسولنا الكريم.. إن كان سنياً فأنا سنية، وإذا كان شيعياً فأنا شيعية، الإجابة لكم".

وأضافت: "الحمد لله على نعمة العقل وعلى نعمة القرآن الكريم.. الذي يرشدنا للحق.. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الطائفية بدعة سياسية".

ويأتي تعليقها بعد أن هاجمت كل الذين يفكرون بعنصرية، حيث كتبت :"بتعرفوا ليش لبنان وصل لهون، لإن إنتو وعم تنتخبوا، بتحطو الليستا حتى بلا ما تقروا الأسماء يلي فيها.. يمكن يكون مكتوب اسم إبليس بالورقة، آخر همكم المهم ليستت الزعيم فلان هيدا بيحمي وجود طائفتنا، الأسماء الساقطة يلي سقطوها بالصندوق سقطّت لبنان ويا خوفي ما تكونو تعلمتوا".