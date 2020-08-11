ابنة "بوتين" تحصل على جرعة علاج "كورونا"

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الفتاة التي زعموا أنها ابنة بوتين
الفتاة التي زعموا أنها ابنة بوتين

محمد فضل- متابعات

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كورونا

ابنة

أعلنت روسيا توصلها إلى عقار لعلاج فيروس كورونا كأول دولة تتوصل لهذا الاكتشاف في العالم، لكن لم تتصدر فقط روسيا بهذا الخبر عناوين الصحف العالمية، لكن ابنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لفتت الأنظار بعد نشر فيديو لفتاة تحصل فيه على جرعة علاج الفيروس بعد تصنيعه، زعموا أنه لابنة الرئيس الروسي.

وتداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لفتاة لا يتعدى عمرها 20 عاما وهي تتلقى اللقاح، تحت عنوان (ابنة بوتين تتلقى أول لقاح لكورونا)، ولكن هذا المقطع والصور التي تزعم أنها ابنته غير حقيقية.

وهناك عدة أسباب تؤكد أن هذا المقطع قد يكون مزيفا، أولها أن بوتين قال أن إحدى بناته تلقت حقنة اللقاح وهي في حالة جيدة الآن ولكن لم يحدد أي من ابنتيه ماريا أو كاترينا التى تلقت اللقاح.

وقال بوتين أن إحدى ابنتيه تعد من أوائل من جربوا اللقاح الجديد، وكانت درجة حرارتها 38 درجة بعد الحقنة الأولى، وفي اليوم التالي كانت 37.5 درجة، وبعد الحقنة الثانية ارتفعت درجة حرارتها قليلًا ، ثم عادت إلى وضعها الطبيعي.

وبعد هذه التصريحات تصدر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يزعم أنه لابنة بوتين، ورغم ادعاء الكثير أن الفتاة في الفيديو هي ابنة فلاديمير بوتين إلا أنها معلومات خاطئة.

الفتاة التي ظهرت فى الفيديو كانت متطوعة لتجربة اللقاح بالفعل ولكن في الشهر الماضي، وتم نشر المقطع لأول خلال في الشهر الماضي عبر موقع روسيا اليوم.


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