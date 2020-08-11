» كورونا.. عدد وفيات أمريكا يرتفع إلى 166 ألف حالة

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ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا، الثلاثاء، في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 166 ألفا و295.

وأظهرت معطيات موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس في العالم، أن عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة وصل إلى 5 ملايين و254 ألفا و561.

وأكدت المعطيات ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى مليونين و717 ألفا، مشيرا إلى أن عدد الذين خضعوا لفحص الكشف عن الفيروس تجاوز حاجز الـ 66 مليونا و190 ألفا.

وتتصدر كاليفورنيا الولايات المتحدة بعدد الإصابات مسجلة 574 ألفًا و240 إصابة، ثم فلوريدا بـ 536 ألفًا و961، ثم تكساس بـ 518 ألفًا و704.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، تليها في الوفيات البرازيل والمكسيك، وفي الإصابات البرازيل والهند. 


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