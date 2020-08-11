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بيان مصري بشأن آخر تطورات الأوضاع في لبنان

الحياة السياسية

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أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن وجوده في العاصمة اللبنانية بيروت موفدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي في إطار الحرص على دعم ومساندة لبنان ومساعدته بكل السبل الممكنة على تجاوز تداعيات كارثة الانفجار المدمر الذي تعرضت له بيروت وكذلك الأزمات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها لبنان منذ فترة.


جاء ذلك خلال اللقاءات المتعددة والاتصالات الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية سامح شكري، على مدى اليوم خلال زيارته إلى بيروت، حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في لبنان.


وشملت اللقاءات، التي أجراها الوزير سامح شكري، الزعيم السياسي الدرزي وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بحضور النائب تيمور جنبلاط رئيس الكتلة النيابية للحزب "كتلة اللقاء الديمقراطي" ورئيس تيار المردة سليمان فرنجيه ونجله النائب طوني فرنجيه بحضور الوزير السابق يوسف فنيانوس، ورئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، والوزير السابق ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حيث جرى خلال اللقاء إجراء اتصال هاتفي مع "جعجع"، إلى جانب اتصال آخر مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي.


وشدد وزير الخارجية على التزام مصر التام بالعمل في سبيل تجاوز لبنان محنة الانفجار الذي لحق ببيروت، وكذلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن مصر تقوم بتوفير احتياجات الشعب اللبناني من خلال الجسرين الجوي والبحري اللذين أقيما بعد ساعات قليلة من وقوع الانفجار بالميناء البحري لبيروت دعما للشعب اللبناني ومساندة له في ظل هذه الظروف العصيبة.

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