تعليق مفاجئ من وزيرة الصحة على انتخابات الشيوخ

ناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، المواطنين، المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، لاستكمال خارطة الطريق الخاصة بثورة 30 يونيو، مشيرة إلى أن هناك إقبالا كثيفا من المواطنين بعدد من المحافظات.









وأشارت "زايد"، أثناء حوار تلفزيوني على فضائية قناة "تن"، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الشيوخ يعد خطوة هامة لبناء مؤسسات الدولة التشريعية والدستورية، مرددة "لأول مرة في تاريخ مصر يكون هناك مجلس شيوخ له شكل تشريعي كبير".









وتابعت وزيرة الصحة "انتخابات مجلس الشيوخ أمر إيجابي جدًا للمشاركة في وضع التشريعات والسياسات العامة والخطط لبلدنا"