  • الثلاثاء 11 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر10:45 م
Advertisements
بحث متقدم
حالة الطقس

مائل للحرارة.. تعرف عى تفاصيل طقس غد الأربعاء

فتاة الوشم

قرار مفاجئ بحبس فتاة اغتصبها 12 شابًا (صور)

أرشيفية

فيديو مروع لاحتراق مزرعة بالكامل في السعودية

كورونا

لماذا ترتفع إصابات كورونا مرة أخرى؟.. المصل يجيب

انفجار بيروت

الأمم المتحدة تكشف عدد قتلى انفجار بيروت من اللاجئين

غدًا.. إعلان أوائل الثانوية الأزهرية.. والنتيجة الخميس المقبل

غدًا.. إعلان أوائل الثانوية الأزهرية.. والنتيجة الخميس المقبل

منظمة الصحة العالمية

ماذا قالت الصحة العالمية عن علاج كورونا الروسي؟

الفتاة التي زعموا أنها ابنة بوتين

ابنة "بوتين" تحصل على جرعة علاج "كورونا"

السودان

مقتل 81 شخصًا في جنوب السودان.. تفاصيل مفجعة

وفاة نور الشريف

المشهد الذي أوصى نور الشريف بعرضه يوم وفاته

القبض على قائد الدرك الوطني الجزائري بتهمة الخيانة العظمى

عرب وعالم

علم الجزائر
علم الجزائر

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ هيفاء وهبي على القبض على مدير أعمالها بتهمة سرقتها

#

القبض على نجم إنتر ميلان بتهمة القيادة مخمورا

#

القبض على منار سامي بتهمة الدعارة (صور)

#

بيع أطفال على «إنستجرام» و«فيس بوك» يفتح تحقيقًا

الجزائر

القبض

الخيانة

الدرك الملكي

أصدر القضاء العسكري الجزائري، اليوم الثلاثاء، أمرا بالقبض على قائد الدرك الوطني السابق العميد المتقاعد بلقصير غالي، بـ"تهمة الخيانة العظمى".

وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، يحيط السيد مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الوطني الرأي العام علما بالمتابعة القضائية من طرف النيابة العسكرية بالبليدة من أجل تهم الخيانة العظمى (الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية)، في حق كل من المساعد الأول المتقاعد بونويرة قرميط، والرائد درويش هشام، والعميد المتقاعد بلقصير غالي، طبقا لنص المادة 63 فقرة 2 من قانون العقوبات".

وأضاف البيان "وقد قام قاضي التحقيق العسكري بالبليدة بوضع المتهمين بونويرة قرميط، ودرويش هشام، الحبس المؤقت بموجب أمر إيداع لدى المؤسسة العقابية العسكرية بالبليدة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأبنودي .. بلاد غريبة بتنورها الدموع

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على قائد الدرك الوطني الجزائري بتهمة الخيانة العظمى
» كورونا.. إصابات إسبانيا تعاود الارتفاع
» فرحة عارمة في مدينة الملك سعود بعد تراجع إصابات "كورونا"
» صور وابعت.. أحمد موسى يدعو المواطنين لهذا الأمر
» كورونا.. عدد وفيات أمريكا يرتفع إلى 166 ألف حالة
» الأردن يسجل 15 إصابة جديدة بكورونا
» كورونا يواصل توحشه في العراق
» أمريكا تقلل من شأن عقار روسيا ضد فيروس كورونا
» تخلصي من وزنك الزائد بهذا المشروب السحري
» المرحلة الثانية من " مودة "لتأهيل المقبلين علي الزواج
» فشل انتقال نجم اليوفنتوس إلي ريال مدريد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:53 ص

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة