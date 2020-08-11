هذا هو سر زيادة إصابات فيروس كورونا في مصر

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قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح: "كنا قاربنا أن نصل إلى صفر إصابات لولا عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا".
وأكد "الحداد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه يجب استمرار الإجراءات الخاصة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة لحين الوصول لمصل ولقاح.
واستكمل: "لم تحدث موجة ثانية لفيروس كورونا في العالم حتى الآن وما يحدث في العالم هو موجات ارتدادية للموجة الأولى"، مؤكدًا أن العالم ما زال في الموجة الأولى لفيروس كورونا.
وأشار إلى أن هناك نتائج مبشرة للقاحات فيروس كورونا؛ اللقاح الصيني، والأمريكي، وأكسفورد، واللقاح الروسي، منوهًا بأن اللقاحات لا تعطي مناعة بنسبة 100%، ولكن تعطي مناعة بنسبة 70% على الأقل.

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